Secção: Região

Aldeia Histórica de fundação medieval, freguesia do concelho do Sabugal esteve durante anos ligada a disputas militares com a vizinha Espanha

Sortelha, uma aldeia com história

Sortelha é uma freguesia portuguesa do concelho do Sabugal

Um ambiente mítico e mágico que nos transporta até ao passado, que nos faz viajar e descobrir histórias e tradições ancestrais. Sortelha é uma das mais belas e antigas aldeias portuguesas, tendo mantido a sua fisionomia urbana e arquitetónica inalterada até hoje. A visita pelas ruas e vielas do aglomerado, enclausuradas por um anel defensivo e vigiadas por um sobranceiro castelo do séc. XIII, possibilita ao forasteiro recuar até séculos passados.

Considerada recentemente uma das mais belas aldeias do mundo, Sortelha é uma povoação ornada com penedos e barrocos, onde as casas encostam e assentam. Da fortaleza, a 760 metros de altitude, é possível vislumbrar a linha final da Serra da Estrela e da Malcata. Mandado construir por D. Sancho I, as suas origens remontam ao século XIII e foi designado, em 1910, Património Nacional.

É visível, desde as casas ao castelo, passando pela muralha que envolve toda a povoação como um anel, a utilização regular de uma rocha ígnea: o granito. Uma aldeia que parece saída de um conto e que ainda hoje é muito marcada por recordações que foram lá deixadas ao longo da Idade Média. Sortelha começou por ser uma influente praça nas lutas da reconquista cristã, tendo mais tarde vindo a servir como defesa na zona da fronteira com Castela. É constituída por recantos, desconhecidos por muitos, por edifícios históricos e patrimoniais como o pelourinho, em estilo manuelino, ou a igreja matriz.

Vila fronteiriça de fundação medieval, com foral concedido em 1228, Sortelha só perdera este estatuto concelhio com a reorganização administrativa feita pelo estado liberal no século XIX. A antiga vila constitui um espaço urbano medieval (séc. XIII-XIV), que encontra nas necessidades defensivas e na organização militar do espaço a sua matriz essencial, bastante alterada com as intervenções ocorridas no período manuelino (séc. XVI) e na centúria de seiscentos. Semelhante estrutura ainda hoje é observável, porque, desaparecidas as exigências defensivas que estão na origem e posterior utilização do castelo medieval, a sua população preferiu progressivamente instalar-se num arrabalde, em zona mais fértil e menos acidentada, não sofrendo o espaço dentro de muros adaptação considerável às condições de vida dos séculos mais recentes.

Em termos económicos, Sortelha vive da agricultura, da pastorícia, do comércio e da restauração. Com 444 habitantes, é uma aldeia que se distingue claramente pelas suas tradições e que é reconhecida pelo seu património monumental, envolto numa paisagem natural encantadora. É isso que faz com que, em qualquer altura do ano, muitos turistas se desloquem até lá. Quem o diz é Sílvia Fernandes, assistente técnica do posto de turismo de Sortelha: «É uma aldeia muito requisitada, mas sobretudo no verão, Natal, passagem de ano, carnaval e Páscoa», adianta, acrescentando que os visitantes querem ver essencialmente o património edificado, a muralha e querem também descobrir a história e as festas tradicionais, nomeadamente o evento “Muralhas com História”.

Vá descobrir

Cabeça da velha, Casa da Câmara e Cadeia, castelo e muralhas, Fonte da Azenha, Fonte de Mergulho, Hospital e Igreja da Misericórdia, Pelourinho, Porta da Vila, Porta do Castelo, Torre Sineira, Sepulturas Antropomórficas.