Secção: Região

Estão programados 14 eventos até ao final do ano para atrair mais turistas a estas 12 localidades classificadas

2,5 milhões para animar Aldeias Históricas

«Queremos mais visitantes, mas sobretudo mais residentes temporários», afirmam responsáveis

O PROVERE Aldeias Históricas de Portugal assegurou um financiamento de 2,5 milhões de euros para implementar o seu plano de ação no biénio 2017-2018.

O montante foi divulgado em Sortelha (Sabugal), na sexta-feira, durante uma sessão em que foi constituído o Conselho Consultivo do programa e assinada a carta de compromisso turismo sustentável – Biosphere. A verba destina-se exclusivamente a ações de comunicação e de animação da rede de 12 Aldeias Históricas, cujo lema passa a ser “Um destino que são 12”. «Queremos mais visitantes, mas sobretudo mais residentes temporários», sintetizou Dalila Dias. A coordenadora executiva da Associação Aldeias Históricas de Portugal destacou que, «pela primeira vez, a rede vai ter um calendário de animação com a marca Aldeias Históricas. São 14 eventos a realizar de abril até dezembro». O primeiro aconteceu no fim-de-semana em Castelo Mendo (Almeida). O objetivo é «por o país a falar sobra as Aldeias Históricas», acrescentou a responsável.

Por sua vez, António Dias Rocha, presidente da associação, lamentou que o PROVERE tenha «pouco dinheiro», mas desafiou os privados a trabalharem nas Aldeias Históricas para «parar a desertificação» e colocar este destino nas bocas do mundo. «É o nosso objetivo, um sonho, dos autarcas dos doze concelhos onde estão estas aldeias e para isso precisamos da ajuda dos privados», sublinhou o também autarca de Belmonte. Já António Robalo, autarca do Sabugal, e vice-presidente da associação Aldeias Históricas, recordou que esta é «a rede mais antiga de trabalho colaborativo» de Portugal, cujo trabalho deveria ser repetido pelo país fora. «A Associação das Aldeias Históricas nasceu assente no passado destas regiões, hoje está preparada para um novo ciclo, o da promoção, da animação e da inovação», disse o responsável.

O PROVERE Aldeias Históricas conta atualmente com 150 intenções de investimento de privados. A sua dotação financeira de 2,5 milhões de euros poderá ser aumentada em 875 mil euros caso a taxa de execução seja igual ou superior a 70 por cento no final deste ano. A rede das Aldeias Históricas de Portugal é constituída por Marialva, Linhares da Beira, Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso.