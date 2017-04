Secção: Região

Freixinho

A aldeia motard

Centenas de motards, provenientes de vários pontos do país e da vizinha Espanha, rumaram no passado fim-de-semana ao Freixinho (Pinhel) para o XV Encontro Motard.

Aficionados das duas rodas marcaram presença num dos eventos mais emblemáticos do calendário motard do distrito da Guarda. Numa aldeia com cerca de 30 habitantes, este encontro de amantes das duas rodas traz outro dinamismo não só aquela povoação, mas ao próprio concelho. De acordo com o presidente da direção do Centro Social, Cultural e Recreativo do Freixinho, a ideia de criar este evento partiu de um grupo de dez jovens da sua geração que desde cedo desenvolveram um gosto especial pelas motas: «Tudo isto começou com uma brincadeira. Achámos que seria boa ideia fazer um encontro de amigos motards para nos juntarmos e convivermos, mas nunca pensámos na dimensão que isto podia ganhar», recorda João Martins.

Hoje, passados quinze anos, é inevitável não associar Freixinho ao Encontro Motard e são muitos os que se deslocam de vários pontos do país, principalmente da região Norte, para marcar presença neste encontro. Segundo o dirigente, o principal inimigo da atividade é sempre o tempo, lembrando que «nos últimos seis anos tivemos sempre chuva e com o tempo assim é sempre mais complicado». Embora a principal entidade organizadora conte com o apoio da autarquia de Pinhel e da Junta de Freguesia, o evento não se paga a ele próprio. «É tudo livre. Temos música ao vivo nos dois dias. O único retorno que temos é na bebida e nas refeições que servimos», confessa João Martins.

O espanhol Julián Lopez é um dos motards mais assíduos do Freixinho. Vindo da zona de Salamanca numa “chopper” Daytona, o participante garante que este encontro tem «um espírito muito forte»: «É uma organização pequena mas que nos recebe como se fôssemos da família e isso é importante para quem vem porque não sente que é só mais um. Além disso, encontro aqui muitos amigos de outras concentrações em Portugal e Espanha e aproveitamos para confraternizar», refere o motard espanhol.