Secção: Sociedade

Candidato independente diz que gestão de Álvaro Amaro é feita «à custa de muita festa, de muita inauguração, de muito “show-off”»

BE candidata Jorge Mendes à Câmara da Guarda

Jorge Mendes espera eleger um vereador para haver «outra voz que as habituais do PSD, CDS e PS» no executivo

O Bloco de Esquerda (BE) já tem candidato na Guarda. Trata-se de Jorge Mendes, 60 anos, natural de Gouveia e residente na “cidade mais alta” há 22 anos. Licenciado em Matemática, é professor no Instituto Politécnico da Guarda (IPG), do qual já foi presidente, e desempenha atualmente as funções de provedor do estudante. O nome do independente foi aprovado por unanimidade na passada quarta-feira pela estrutura local do partido.

Em conferência de imprensa realizada na sexta-feira, Jorge Mendes disse que não se «revê» na gestão autárquica de Álvaro Amaro, considerando que é feita «à custa de muita festa, de muita inauguração, de muito “show-off”». E mais ainda: «É uma gestão profundamente autocrática, muito pouco participativa, onde se tenta abafar tudo e passar a ideia de que o passado não existiu», criticou o candidato, que disse esperar que o atual presidente da Câmara e o PSD «não consigam ganhar as eleições com maioria absoluta». Quanto aos seus objetivos, o independente, que já tinha liderado a lista do BE nas últimas legislativas, afirmou que pretende «mobilizar pessoas, alertar para problemas concretos e propor soluções para o concelho da Guarda».

No entanto, Jorge Mendes não escondeu a vontade de ter, pela primeira vez, um vereador do Bloco no executivo guardense. «É importante ter outra voz que as habituais do PSD, CDS e PS», sublinhou, acrescentando que os socialistas têm sido uma oposição «extremamente fraca e pouco cuidada»: «Pelo menos nunca percebi se a senhora vereadora era do PS ou da própria maioria, uma vez que em cada dez votações, nove estava a favor do executivo», exemplificou o candidato. Jorge Mendes vai ter liberdade para formar as listas e conta ainda com a «elevada» esperança do BE num bom resultado nas próximas autárquicas. «Acreditamos muito na sua pessoa, no seu valor e em tudo aquilo que pode trazer para o partido e, acima de tudo, para o poder local», declarou Marco Loureiro, presidente da Comissão Coordenadora Distrital da Guarda do BE.

Nas legislativas de 2015, a lista liderada pelo ex-presidente do IPG foi a terceira mais votada no distrito, com 2.300 votos, tendo conquistado para o BE o seu melhor resultado de sempre na Guarda. Curiosamente, Jorge Mendes vai concorrer contra o antigo presidente da Câmara de Gouveia que lhe promoveu, em 2004, uma sessão pública de «gratidão» pela contribuição do então presidente do Politécnico para que a Escola Superior de Tecnologias da Saúde da Guarda pudesse abrir um ou mais cursos na “cidade jardim”, o que nunca aconteceu.