Últimos “Censos Sénior” da GNR revelam ainda que é neste distrito onde há mais mulheres a viverem sozinhas e/ou isoladas: 2.900

Guarda já é o distrito com mais idosos sozinhos

População sénior a viver sozinha e/ou isolada tem aumentado de ano para ano

A Guarda é o distrito com mais idosos a viverem sozinhos e isolados, de acordo com os resultados da última operação “Censos Sénior”, levada a cabo pela GNR durante o mês de março. Segundo os dados divulgados na semana passada, havia 3.932 idosos a viverem nessas condições nos catorze concelhos do distrito, mais 62 que em 2016.

A Guarda era ainda o distrito onde há mais mulheres a viverem sozinhas e/ou isoladas, são 2.900, quase dois terços do total de casos identificados pelas patrulhas da GNR. Na operação de 2016 tinham sido sinalizadas 3.870 pessoas (mais 634 que no ano anterior) no distrito, que era então o segundo com mais casos no país a seguir a Viseu. Realizados desde 2011, os “Censos Sénior” têm revelado cada vez mais situações, mas, segundo a GNR, isso não significa um aumento do número de idosos a viverem sozinhos e/ou isolados: «Confirma isso sim o facto desta operação se constituir como uma base de dados geográfica cada vez mais completa, potenciando assim um melhor apoio da GNR à população idosa», sublinha a Guarda em comunicado.

Não havendo ainda dados concelhios, os resultados da operação de 2017 revelam que no distrito da Guarda havia mais mulheres (2.900) que homens (1.032) nessa situação. Desses casos, 2.486 mulheres viviam sozinhas e 227 estavam isoladas. Foram ainda sinalizadas 174 idosas a viverem sozinhas e isoladas. Já em relação aos homens foram identificados 711 a viverem sozinhos, 225 isolados e 92 nas duas condições. Nesta operação, a GNR da Guarda localizou ainda 17 pessoas que não se enquadram nas anteriores, mas estão em situação de vulnerabilidade fruto de limitações físicas e/ou psicológicas, tendo os casos sido participados às instituições de apoio social da área de residência.

No distrito de Castelo Branco os “Censos Sénior” revelaram a existência de 2.410 idosos a viverem sozinhos e/ou isolados, já em Viseu, o segundo distrito como mais casos, eram 3.930. Beja foi o terceiro com mais idosos recenseados (3.846), seguido de Vila Real (3.827). Este ano foram sinalizados 45.516 idosos sozinhos em todo o país. Na operação de 2017 foram ainda realizadas diversas ações de sensibilização para que esta população adote comportamentos de segurança para evitar crimes e burlas, com especial enfoque na divulgação de conselhos relativamente à entrada em circulação, no passado dia 4, da nova nota de 50 euros.