Secção: Em Foco

Consultora Bloom Consulting avaliou a performance e a atratividade da marca dos 308 municípios portugueses nas categorias de turismo, negócios e viver

Covilhã à frente da Guarda no ranking das melhores cidades

Castelo Branco é a cidade da região melhor classificada no “Portugal City Brand Ranking”, elaborado pela consultora Bloom Consulting, que avaliou a performance e a atratividade da marca dos 308 municípios portugueses em três categorias: Turismo (Visitar), Negócios (Investir) e Talento (Viver). A Guarda ocupa a 46ª posição, dez lugares abaixo da capital de distrito vizinha, e surge logo a seguir à Covilhã.

Pelo quarto ano consecutivo, Lisboa voltou a ser considerado o melhor município para viver, fazer negócio e passear, seguido do Porto e Cascais, que ultrapassou Braga. A classificação da Bloom Consulting é construída fazendo o cruzamento de vários dados estatísticos relativos àquelas três áreas-chave com as pesquisas que são feitas na internet sobre cada município. A consultora também mediu a presença na web de cada município, em particular o número de seguidores que cada um tem nas redes sociais. Tudo para medir a força da marca de cada cidade e permitir compará-las nas diferentes dimensões. Nas Beiras e Serra da Estrela, a Covilhã é a mais bem classificada (45º lugar), destacando-se sobretudo no turismo (33º). A Guarda vem depois (46º), mas com melhor performance nos negócios (57º) e no viver (40º). De resto, a cidade mais alta piorou relativamente ao ranking de 2016, tendo descido quatro lugares, enquanto a Covilhã baixou cinco.

O Fundão é o terceiro melhor município nesta lista da Bloom Consulting situando-se na 77ª posição, tendo subido 14 lugares comparativamente ao ano anterior. Já Seia ficou no 94º lugar, mas desceu cinco lugares relativamente a 2016. Em contrapartida, Belmonte (185º) protagonizou uma das maiores subidas tendo subido 29 posições. Outro desempenho notável pertence à Mêda, que subiu 23 lugares face ao ano transato, enquanto Fornos de Algodres (281º) desceu 14 e Manteigas (205º) manteve-se na mesma posição. Na região Centro, Coimbra é o melhor município com o quinto lugar da geral seguido de Aveiro (11º), Leiria (15º), Viseu (18º).