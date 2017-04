Secção: Atualidade

PSD recandidata Rui Ventura à Câmara Municipal de Pinhel

Tempo de leitura: 1 m

O social-democrata Rui Ventura, atual presidente da Câmara Municipal de Pinhel, vai recandidatar-se ao cargo nas eleições autárquicas de 1 de outubro. «As razões da recandidatura são simples: é o facto de ter cumprido aquilo que tinha prometido aos pinhelenses e ter vontade de continuar a fazer mais e melhor pelo concelho de Pinhel», disse o edil. Rui Ventura acrescentou que com a sua recandidatura pretende “reforçar” o investimento já efetuado no primeiro mandato e continuar a contribuir para “dar uma nova dinâmica à cidade e ao concelho”. O atual autarca, de 46 anos, acredita que sairá vitorioso das eleições autárquicas, alegando que é isso que também sente “por parte dos pinhelenses”. Antes de ser eleito presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Ventura foi chefe de gabinete e vice-presidente do ex-autarca social-democrata António Ruas, que em 2013 não se recandidatou por causa da lei de limitação de mandatos. No atual executivo autárquico de Pinhel, liderado por Rui Ventura, o PSD tem a maioria, com cinco elementos, e o PS possui dois.