Motards invadem Freixinho

Centenas de motards rumaram hoje ao Freixinho (Pinhel) para o XV Encontro Motard. Aficionados das ruas rodas da região, mas também do norte e centro do país e de Espanha, marcaram presença num evento marcante do calendário motard do distrito da Guarda. A noite de hoje será animada pelo Carlos Vicente Trio.