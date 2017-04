Secção: Em Foco

Quatro aldeias da região integram lista de pré-finalistas do concurso "7 Maravilhas de Portugal - Aldeias"



Já são conhecidas as 49 pré-finalistas do concurso “7 Maravilhas de Portugal - Aldeias”. Note-se que só da região estavam a concurso 56 aldeias. Desse número resultaram apenas quatro pré-finalistas, sendo elas Almeida, Sortelha, Fontão de Loriga (Seia) e Castelo Rodrigo (Figueira de Castelo Rodrigo). Sortelha, que concorreu às categorias “Aldeias Monumento” e “Aldeias Autênticas”, faz parte das sete selecionadas à categoria “Aldeias Monumento”, da qual também fazem parte Almeida e Castelo Rodrigo. Já Fontão de Loriga está na disputa com mais seis aldeias na categoria “Aldeias Autênticas”.

A partir de 9 de julho, a RTP vai transmitir, todos os domingos e durante sete semanas, uma gala dedicada a cada uma das sete categorias. Essas categorias são: aldeias monumento, aldeias de mar, aldeias ribeirinhas, aldeias rurais, aldeias remotas, aldeias autênticas e aldeias em áreas protegidas. Os portugueses poderão votar na sua aldeia favorita durante a semana que antecede essa gala através de um telefonema para um número a designar. Todos os domingos são apuradas duas finalistas de cada categoria.

A 20 de agosto, data da última gala, a lista final de 14 finalistas ficará fechada. Os portugueses têm, a partir daí, duas semanas para tomar decisões. A 3 de setembro chega o veredicto: a aldeia que recolher mais número de votos em cada uma das categorias ganha, não podendo ser eleitas mais do que três aldeias por região do país.