Secção: Atualidade

Ministério da Ciência e Ensino Superior entra na Fundação Côa Parque

O Conselho de Ministros aprovou, ontem, o decreto-lei que altera os estatutos da Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, que abrange o Museu e o Parque Arqueológico.

De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, passa a estar a representada no conselho diretivo a área da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, «em estreita articulação com os representantes da Cultura, do Turismo, do Ambiente, da autarquia local e da Associação de Municípios do Vale do Côa».

«É alargada a missão da Fundação na valorização patrimonial, científica, ambiental e turística do Vale do Côa, designadamente através do envolvimento de instituições científicas e ensino superior, imprimindo à Fundação uma nova dinâmica de atuação que permita a prossecução da sua missão de interesse público», destaca o comunicado.

A Comissão de Trabalhadores (CT) do Museu do Parque Arqueológico do Côa mostra-se expectante em relação à nomeação de um novo Conselho de Administração para que seja explicado em concreto o papel de cada um dos novos intervenientes nomeados, principalmente no que respeita à participação financeira de cada.

O Conselho de Ministros havia aprovado em novembro uma resolução com vista à viabilização da Côa Parque - Fundação para a Salvaguarda e Valorização do Vale do Côa, sediada em Vila Nova de Foz Côa, no distrito da Guarda.