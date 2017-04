Secção: Atualidade

Carta de compromisso turismo sustentável assinada em Sortelha

Tempo de leitura: 1 m

As Aldeias Históricas de Portugal assinam hoje a carta de compromisso turismo sustentável – Biosphere, em Sortelha (Sabugal). A cerimónia será precedida de uma reunião técnica alargada a todo o consórcio para balanço das ações desenvolvidas em 2016, bem como para apresentação do plano de ação previsto para o biénio 2017-2018. No encontro participam, entre outros, António Dias Rocha (presidente da direção das Aldeias Históricas de Portugal) e Ana Abrunhosa (presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro). Será ainda constituído o Conselho Consultivo do PROVERE Aldeias Históricas, seguindo-se a apresentação dos projetos em desenvolvimento e a assinatura dos acordos de colaboração para lançamento dos projetos de capacitação para a sustentabilidade, no âmbito do programa “Melhor Turismo 2020”.