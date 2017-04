Secção: Atualidade

Queijo Serra da Estrela leva autarcas a Newark

A 32ª edição do Festival do Queijo Serra da Estrela, no Sport Clube Português em Newark (EUA), tem início amanhã e contará com a presença de 11 autarcas serranos. Durante o festival, os visitantes poderão degustar queijos, presuntos, compotas variadas e enchidos, bem como provar vinhos nacionais. Um dos principais objetivos deste evento é divulgar os produtos regionais portugueses nos Estados Unidos.

Os municípios de Gouveia, Fornos de Algodres, Guarda, Fundão, Covilhã, Seia e Figueira de Castelo Rodrigo vão estar representados pelos seus autarcas. Esta festa contará ainda com a presença do presidente do conselho diretivo e do vice-coordenador da Associação Nacional de Freguesias para o distrito da Guarda, José Pina Prata e Luís Filipe Reis, respetivamente. Está também confirmada a presença de representantes da Associação Comercial da Guarda, da Associação de Bombeiros do distrito e da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE).

O evento culminará, no domingo, com a Gala de Aniversário, a realizar no Mediterranean Manor Restaurant, onde os participantes poderão disfrutar de um almoço e de um espetáculo com a artista Mónica Sintra. O Centro Cultural “Os Serranos”, liderado por Alexandrino Costa, é uma associação cultural e recreativa que visa, desde a sua constituição, promover e divulgar a cultura, potencialidades e tradições da Serra da Estrela nos EUA.