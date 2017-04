Secção: Atualidade

BE candidata Jorge Mendes à Câmara da Guarda

Tempo de leitura: 1 m

Jorge Mendes é o candidato do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara da Guarda. O nome foi aprovado por unanimidade , ontem à noite, pela estrutura local do partido.

O antigo presidente do IPG concorre como independente e será apresentado amanhã, em conferência de imprensa. Jorge Mendes já tinha sido o cabeça-de-lista do BE nas últimas legislativas, quando o partido foi o terceiro mais votado no distrito da Guarda e obteve o seu melhor resultado de sempre.