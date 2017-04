Secção: Atualidade

Eros Quiaios eleito vice-presidente da Associação Nacional de Jovens Autarcas Socialistas

Tempo de leitura: 2 m

Realizou-se na cidade de Peniche, no âmbito do Fórum das Organizações Autónomas da Juventude Socialista (JS), a Assembleia Geral que elegeu os Órgãos Sociais da Associação Nacional de Jovens Autarcas Socialistas (ANJAS) para o biénio 2017/2018.

Eros Quiaios, natural do concelho de Trancoso, foi eleito vice-presidente da Direção da ANJAS, tornando-se assim o primeiro representante na história do distrito da Guarda a integrar o órgão executivo máximo desta organização. O jovem trancosense, antigo presidente da JS Trancoso, atual Comissário Nacional da JS e representante da JS na Comissão Política Distrital do PS Guarda, desempenhará um papel fulcral na preparação do projeto autárquico nacional da JS.

«Chegou o momento dos jovens portugueses participarem ativamente na definição e construção das suas freguesias e municípios. Desta forma, as nossas prioridades vão ser a efetiva implementação da ANJAS em todo o território nacional, a consolidação do papel dos jovens na política local e a promoção do seu âmbito de atuação transversal e multidisciplinar. Pretendo fazer tudo para corresponder às expectativas e à confiança em mim depositadas, nunca esquecendo as minhas origens, Trancoso e o meu querido distrito da Guarda, dos quais muito me orgulho e para os que como até agora, sempre estarei disponível», afirmou Eros Quiaios após a eleição.

Do distrito da Guarda, foram ainda eleitos, para o Conselho Geral desta organização, Sara Videira (Pinhel) e o Luís Condesso (Figueira de Castelo Rodrigo). Destaca-se ainda desta eleição o facto dos 55 dirigentes que foram ontem a votos terem sido eleitos na mesma proporção, mulheres e homens - feito inédito na história dos Órgãos Nacionais da JS - facto que pretende servir como exemplo para os vários quadrantes da sociedade.