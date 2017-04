Secção: Desporto

Equipa de Filipe Gouveia, em inferioridade numérica desde o final da primeira parte, perdeu com o Cova da Piedade nos descontos

Sp. Covilhã não ganha há sete jornadas

Medarious foi expulso aos 38’ e complicou a estratégia dos serranos

Após seis empates consecutivos, o Sp. Covilhã perdeu 1-0, no domingo, no terreno do Cova da Piedade e caiu para o 13º lugar da IIª Liga. Tal como tem acontecido nos últimos jogos, os serranos voltaram a ser surpreendidos nos descontos.

Neste jogo da 34ª jornada os locais assumiram o comando da partida e o primeiro remate perigoso aconteceu aos 11’. Num pontapé de canto curto, Luís Silva solicitou André Carvalhos, mas o remate do médio piedense saiu rasteiro e enrolado ao lado da baliza de Igor Rodrigues. Mas os visitantes reagiram e tiveram uma oportunidade soberana para abrir o ativo aos 33’. Filipe Chaby isolou Harramiz cujo remate fortíssimo proporcionou uma grande defesa de Pedro Alves. Quatro minutos depois foi André Carvalhas que apareceu solto na área covilhanense e rematou para defesa apertada de Igor Rodrigues. E no minuto seguinte, na sequência de uma entrada duríssima e completamente desproporcionada sobre o lateral-direito Chico Gomes, Medarious foi expulso com um cartão vermelho direto, deixando a equipa serrana em inferioridade numérica.

Com mais um elemento em campo, o Cova da Piedade, que luta para fugir à zona de despromoção, aumentou a pressão e forçou mais no ataque no início do segundo tempo. Aos 48’, Irobiso rematou às malhas laterais após cruzamento da esquerda de Evaldo. Contudo, o meio-campo piedense continuou a mostrar-se pouco criativo e muito previsível na circulação de bola. Apostado em vencer, o técnico João Barbosa reforçou o ataque aos 66’ com a entrada de Rui Varela para o lugar de Dieguinho e a alteração surtiu efeito. O golo da vitória dos locais surgiu em período de compensações, aos 92’, na sequência de um canto cobrado por Filipe Godinho. A bola ressaltou num jogador do Covilhã e sobrou para o remate certeiro de Rui Varela.