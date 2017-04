Secção: Região

A partir deste mês não vão faltar atividades na vila, com destaque para os Encontros com a História, cujas datas serão apresentadas futuramente

Figueira de Castelo Rodrigo aposta na cultura, saúde e investimento

Autarca Paulo Langrouva fez-se acompanhar pelo presidente da Assembleia Municipal, Feliciano Martins, e pelo vice-presidente da Câmara Nelson Bolota

Os meses que se avizinham trazem algumas novidades em Figueira de Castelo Rodrigo. Desde a criação de um portal do investimento até à implementação do seguro de saúde dentário, passando pela promoção dos Encontros com a História, há vários projetos calendarizados pela autarquia nos próximos tempos.

Todas estas iniciativas, que, de acordo com Paulo Langrouva, «marcam pela diferenciação», permitem ao município «evoluir e oferecer melhores condições» aos seus residentes. Em conferência de imprensa, realizada na sexta-feira, o presidente da Câmara anunciou que a autarquia está a trabalhar na criação de um portal do investimento que visa «ser um estímulo e incentivo aos investidores, que terão ao seu dispor toda a informação e iniciativas disponíveis no concelho». Esta ferramenta informática permite fazer uma simulação dos benefícios fiscais existentes e de que poderão usufruir. «O emigrante que gostava de investir em Figueira pode ficar com uma ideia dos apoios que concedemos», explicou o edil.

Paulo Langrouva falou também num dos maiores sucessos do município: o seguro de saúde municipal. O projeto conta já com dois anos de existência e permitiu efetuar cerca de 4.500 consultas, mas surge agora na variante da saúde dentária. Ao que tudo indica este serviço entrará este mês em vigor e, à semelhança do seguro de saúde municipal, é totalmente gratuito. As consultas serão realizadas nas clínicas dentárias existentes no concelho e, de acordo com o presidente da Câmara, implicará um investimento anual da ordem dos 45 mil euros. Cada beneficiário terá direito a cinco atos médicos que podem passar, entre outros, pela remoção de um dente ou pela realização de radiografias.

O município irá também investir na área cultural, histórica e patrimonial através do projeto “Encontros com a História”, cujo investimento rondará os 40 mil euros. Segundo Paulo Langrouva, o objetivo é «agarrar em várias temáticas da história, desenvolve-las através de forma lúdica e realizá-las em várias freguesias, pelo menos uma vez por mês». A recriação histórica da Batalha da Salgadela (7 de julho de 1664), estreada no ano passado e que se realizará novamente a 7, 8 e 9 de julho na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, é o exemplo de como é possível, através da história, divulgar o concelho e atrair visitantes. De resto, Paulo Langrouva garantiu que a autarquia está a trabalhar com a CP para se definir uma rota dos “Encontros com a História”.

Ainda no âmbito da promoção da mobilidade, o edil figueirense recordou que foi recentemente implementado o projeto “Cegonha Mobil”, que permite aos figueirenses deslocarem-se «uma vez por semana das freguesias até à sede do concelho», acrescentando que «todos os projetos levados a cabo pela autarquia pretendem dar qualidade de vida, bem-estar e contribuir para que as pessoas que visitam Figueira se sintam confortáveis e queiram regressar».

As datas dos encontros históricos serão divulgadas na Semana da Cultura e do Livro, a realizar entre os dias 22 e 26 deste mês.