Partido quer conquistar o maior número de câmaras no distrito da Guarda e desvaloriza a ausência de coligações com o CDS-PP

Candidatos do PSD apresentados

Candidatos foram apresentados na convenção autárquica distrital

Já são conhecidos os 14 candidatos sociais-democratas que vão concorrer no distrito nas próximas autárquicas. Na apresentação, que decorreu no domingo durante a convenção autárquica do PSD, Carlos Peixoto afirmou que estas eleições são «o processo mais trabalhoso», capaz de «gerar paixões e desilusões e difícil de agradar a todos».

O líder da distrital não dúvida que estes candidatos são «as melhores pessoas» e assegurou que foram aceites todas as decisões das concelhias. A única exceção foi Vila Nova de Foz Côa, onde a decisão foi assumida pela distrital. Carlos Peixoto abordou também o facto de não haver coligações com o CDS, adiantando que as exigências dos centristas eram «inaceitáveis e inadmissíveis» e «não se compaginavam como PSD». O tema foi também comentado pelo presidente da Câmara da Guarda e recandidato, que preferiu desvalorizar o assunto. «A grande coligação não é com o partido A ou B, mas com os munícipes, com os homens e mulheres», declarou, sublinhado que nas autárquicas, «em primeiro lugar está o concelho e não uma bandeira partidária». O edil guardense acrescentou ainda que «a política só é bonita se os políticos se dirigirem às pessoas».

A sessão foi presidida por Pedro Passos Coelho que quis deixar a garantia que parte para as autárquicas de 2017 com «o espírito de quem vai disputar as eleições para as ganhar. É isso que se espera de um grande partido». O líder do PSD espera obter o maior número de mandatos nas Câmaras e Juntas de Freguesia e, para isso, conta com «bons candidatos». Ficar em segundo lugar não está nos planos do ex-primeiro-ministro, segundo o qual «o PSD, sempre que se candidata, é para ser o primeiro partido». Sobre a ausência de coligações no distrito com o CDS-PP, Pedro Passos Coelho procurou por “água na fervura”, adiantando que «não vale a pena fazer nenhum drama». O presidente do PSD prefere olhar «para a maneira como nos estamos a apresentar junto do eleitorado, sem querer apenas apresentar medidas fáceis, facilitistas ou só para agradar».

Candidatos

Os candidatos do PSD no distrito da Guarda são os seguintes: Fernando Pires (Aguiar da Beira), António José Machado (Almeida), Carlos Manuel Ascensão (Celorico da Beira), Carlos Condesso (Figueira de Castelo Rodrigo), Maria Joaquina Domingues (Fornos de Algodres), Luís Tadeu (Gouveia), Álvaro Amaro (Guarda), José Manuel Biscaia (Manteigas), Aires Amaral (Mêda), Rui Ventura (Pinhel), António Robalo (Sabugal), Fabíola Figueiredo (Seia), João Rodrigues (Trancoso) e Gustavo Duarte (Vila Nova de Foz Côa).