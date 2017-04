Secção: Em Foco

Candidato apresentou a independente Cidália Valbom como candidata à Assembleia Municipal e a restante estrutura de campanha

Álvaro Amaro anuncia «grande coligação substantiva» pela Guarda

Álvaro Amaro promete «pessoas de todos os quadrantes políticos» nas suas listas

Um dia depois do PS indicar o seu candidato à Câmara da Guarda, Álvaro Amaro apresentou Cidália Valbom como cabeça-de-lista à Assembleia Municipal e a sua estrutura de campanha.

Numa sessão onde prontificaram muitos socialistas, como Virgílio Bento, Pedro Pires ou José Manuel Brito – que há quatro anos foram alguns dos protagonistas de uma candidatura independente que incluía também Cidália Valbom –, o atual presidente da Câmara e candidato a um segundo mandato anunciou a intenção de formar uma «grande coligação substantiva pela Guarda» e promete apresentar em «maio/ junho» todos os seus candidatos. «Haverá pessoas de todos os quadrantes políticos nas listas às Juntas, à Assembleia Municipal e à Câmara, militantes de outros partidos inclusivamente», sublinhou o social-democrata. Nesta apresentação realizada num café-concerto do TMG lotado, Álvaro Amaro disse-se preparado para «o exame» das próximas autárquicas, que quer passar com «a melhor nota possível», ou seja, «uma grande vitória».

«Ninguém espere de mim grandes promessas, mas podem contar com ambição no pensamento e realismo na ação. Temos que pensar à Nova Iorque e fazer à escala da Guarda para evitar megalomanias», declarou o candidato, esperando que os adversários reconheçam, «pelo menos», que a atual maioria «não navega à vista, temos um rumo». Quanto às obras em curso pela cidade, Álvaro Amaro achou necessário justificar que elas não acontecem por estarmos em período pré-eleitoral mas por «um ato de gestão», pois «só há cerca de um ano conseguimos os financiamentos comunitários necessários para avançar». Por sua vez, Cidália Valbom explicou ter aceite o convite para concorrer à Assembleia Municipal porque «chegou a altura de dar um pequeno contributo à Guarda». A conservadora e atual inspetora do Instituto de Registos e Notariado (IRN), de 52 anos, espera contribuir para que a cidade «possa ser melhor e progrida mais», tendo elogiado Álvaro Amaro por se ter «aberto à sociedade civil».

Elogios deixou também Álvaro Estêvão, o militante mais antigo do CDS guardense, que será o mandatário da candidatura. «O trabalho desta equipa na Câmara é altamente positivo. Não é perfeito, porque ninguém o é, mas já lá vão muitos anos perdidos que é preciso recuperar e eu quero dar um contributo para o desenvolvimento da minha cidade», afirmou Álvaro Estêvão. Já Carvalho Rodrigues, que vai presidir à comissão de honra, citou Alexandre Herculano para recordar que nas autárquicas será escolhido «quem governa e melhor governará a pequena república que é a Guarda». Os militantes do PSD Tiago Gonçalves e Peres de Almeida serão, respetivamente, diretor de campanha e mandatário financeiro, enquanto Constantino Rei, presidente do IPG, vai coordenar o programa eleitoral da candidatura.