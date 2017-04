Secção: Atualidade

Parceria entre UBI e ISCTEM de Moçambique pode avançar

A Universidade da Beira Interior (UBI) e o Instituto Superior de Ciência e Tecnologia de Moçambique (ISCTEM) poderão avançar com uma parceria abrangendo preferencialmente a área da saúde, mas também informática e arquitetura.

O reitor do ISCTEM, João Leopoldo da Costa, reuniu ontem com António Fidalgo, antes de visitar a Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) da UBI, onde encontrou um modelo de ensino que pretende aplicar na sua academia. «Fiquei particularmente impressionado com as metodologias de ensino que estão em vigor na FCS. Por isso, gostaria que os nossos docentes adquirissem aqui alguma experiência para ser posta em prática na nossa escola», considerou João Leopoldo da Costa. A UBI, através da FCS, pode colaborar com o ISCTEM na formação de recursos humanos, tanto na vertente de pré como da pós-graduação. O presidente da FCS, Luís Taborda Barata, entende que as duas instituições podem envolver-se em projetos estratégicos desse e outros âmbitos, uma vez que as duas academias encontram afinidades.

«É para nós uma honra colaborar com o ISCTEM porque é uma instituição de qualidade e com um sentido estratégico para o futuro», referiu Luís Taborda Barata, que acrescenta a importância dos acordos celebrados com países lusófonos: «É muito mais fácil criar cumplicidade com países com quem partilhamos anos de história, sejam africanos, da América do Sul ou Extremo Oriente. Esse sentido de comunhão torna tudo mais simples».