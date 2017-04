Secção: Atualidade

Guarda é o distrito com mais idosos a viverem sozinhos e isolados

Há 3.932 idosos a viverem sozinhos e isolados no distrito da Guarda, mais 62 que em 2016, de acordo com os resultados da última operação “Censos Sénior”, levada a cabo pela GNR durante o mês de março e hoje divulgados.

A Guarda é o distrito do país com mais casos e também aquele onde há mais mulheres a viverem nessas condições, são 2.486. Na operação de 2016 tinham sido sinalizadas 3.870 pessoas (mais 634 que no ano anterior) a viverem sozinhas e isoladas no distrito da Guarda, que era então o segundo com mais casos no país.

Este ano foram sinalizados 45.516 idosos sozinhos em todo o país. No distrito de Castelo Branco foram identificadas 1.664 situações. Realizados desde 2011, os “Censos Sénior” têm registado cada vez mais situações de pessoas da terceira idade a viverem sozinhas e isoladas, ou em situações de vulnerabilidade, refere a GNR em comunicado.