Réplica da exposição "Heranças e Vivências Judaicas em Portugal" inaugurada em Oslo

Uma comitiva da Rede de Judiarias de Portugal, liderada por António Dias Rocha, deslocou-se a Oslo - Noruega para, no âmbito do Projeto Rotas de Sefarad - Valorização da Identidade Judaica Portuguesa no Diálogo Interculturas, dar a conhecer e promover a redescoberta da realidade cultural, histórica e social. Neste contexto, foi inaugurada, em Oslo no HL-Senteret, uma réplica da exposição "Heranças e Vivências Judaicas em Portugal", a qual contou com a presença da embaixadora de Portugal, Clara Nunes dos Santos.