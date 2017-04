Secção: Atualidade

Trabalhos na EN230 já estão em curso

Tempo de leitura: 1 m

Tal como anunciado na semana passada, já tiveram início os trabalhos de estabilização de aterro e da plataforma rodoviária na EN230, em Teixeira, concelho de Seia. A obra tem um prazo de execução de 120 dias, estimando-se que até ao final do mês de julho este troço da EN230 seja reaberto ao tráfego em totais condições de segurança. Com um custo de 300 mil euros, a empreitada compreende a demolição parcial do atual troço de estrada e posterior reconstrução. Uma intervenção que, pela localização e as características geológicas do terreno, se reveste de uma elevada complexidade técnica.