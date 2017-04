Secção: Atualidade

Nova nota de 50 euros entra hoje em circulação

Tempo de leitura: 1 m

Entra hoje em circulação a nova nota de 50 euros, a mais usada na zona Euro e também a mais falsificada. As autoridades acreditam que esta nova nota é mais segura do que a atual e o principal objetivo desta renovação é precisamente evitar que seja falseada.

No que diz respeito às características desta nova nota, há elementos que se mantêm, como a cor alaranjada. Mas através do método “tocar, observar e inclinar”, os consumidores podem verificar algumas das novidades que a nova nota traz consigo.

De acordo com informação avançada pelo Dinheiro Vivo, observada a contraluz tornam-se visíveis a janela com retrato, a marca de água com retrato e o filete de segurança. Ao mesmo tempo, nas margens da frente da nota existem pequenas linhas impressas em relevo, que facilitam a identificação da nota, especialmente por cegos e amblíopes. E se inclinar a nota, a banda prateada revela um retrato de Europa numa janela transparente e o número esmeralda apresenta um efeito luminoso de movimento ascendente e descendente.

Da totalidade das notas em euros em circulação, mais de oito mil milhões, ou 45 por cento do total, são de notas de 50 euros. A nova nota vai circular ao mesmo tempo da atual nota do mesmo valor, não sendo necessária qualquer deslocação a um banco para fazer a troca das notas antigas.