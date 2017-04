Secção: Atualidade

UBI cria concurso de empreendedorismo

A Universidade da Beira Interior (UBI) está a promover o InovUBI - Concurso de Ideias 2017, que pretende incentivar o empreendedorismo e o desenvolvimento de projetos inovadores que originem novas empresas com potencial de crescimento.

Aquela que é a primeira edição da competição tem como tema “Saúde” e as candidaturas estão abertas até 5 de maio, destinando-se a toda a comunidade da UBI: investigadores, bolseiros, estudantes e diplomados, desde que tenham concluído a formação nos dois anos anteriores à edição do concurso.

Com esta competição, a UBI quer estimular a cultura empreendedora e o desenvolvimento de ideias e projetos inovadores, com potencial para resultarem em novas empresas com capacidade de crescimento e viabilidade comercial. O InovUBI vai selecionar os melhores, mas também facilitar o acesso a mecanismos de financiamento adequados, assim como a parcerias de negócio estratégicas.

Neste aspeto, destaca-se a presença no júri de elementos dos espaços de incubação da Covilhã, como o Parkurbis e o UBIMEDICAL, e ainda de entidades como o IAPMEI e um representante de Business Angels. Os três primeiros classificados terão direito a prémios monetários (2.000, 1.500 e 1.000 euros, respetivamente) para a realização do capital social da nova sociedade e consultoria para deteção de parceiros, investidores e assuntos em matéria de propriedade industrial. Nesta edição, o UBIMEDICAL premeia os três primeiros lugares com isenção de pagamento da incubação durante um ano.