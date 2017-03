Secção: Atualidade

Cidália Vabom é a candidata de Álvaro Amaro à Assembleia Municipal

Tempo de leitura: 1 m

Cidália Valbom é a candidata de Álvaro Amaro à Assembleia Municipal da Guarda.

O nome vai ser apresentado hoje, ao final do dia, juntamente com as escolhas da restante estrutura de campanha do social-democrata. A número três da lista independente de Virgílio Bento à autarquia em 2013 é atualmente conservadora na Conservatória da Guarda. Cidália Valbom concorre como independente. Manuel Rodrigues é outro elemento desse movimento que ficou pelo caminho há cerca de quatro anos que deverá integrar a estrutura da candidatura do presidente recandidato à Câmara da Guarda.