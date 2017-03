Secção: Em Foco

Balcões da CGD em Silvares e Almeida vão fechar portas

Tempo de leitura: 1 m

De acordo com informação avançada pelo Público, vão encerrar 61 balcões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) na primeira fase do plano de redução de custos. Na região Centro destaque para os balcões de Silvares (Fundão) e Almeida (Guarda). Contudo, é na região de Lisboa que se vai assistir ao encerramento do maior número de agências, com 18 balcões a fechar portas. No Norte e no Sul encerrarão 15 agências, a que se somam mais 13 na região Centro. Estes dados baseiam-se no documento enviado pelo presidente do conselho de administração do banco, Rui Vilar, ao presidente da comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da CGD, Emídio Guerreiro. Datada de 22 de Março, a carta assinada por Rui Vilar fala de uma lista “atualizada e corrigida”, após terem sido feitas alterações à estratégia inicial.