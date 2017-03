Secção: Atualidade

Ensino e Aprendizagem considerados os pontos mais fortes da UBI

Os dados do estudo internacional U-Multirank colocam a área “Ensino e Aprendizagem” como a mais forte da Universidade da Beira Interior (UBI). A edição de 2017 do levantamento realizado por um consórcio internacional atribui as classificações de “Bom” às percentagens de conclusão dos cursos de licenciatura e mestrado e ao tempo que os estudantes levam a concluir os cursos de mestrado.

A UBI consegue ainda obter notas de “Muito Bom” em dois indicadores de “Investigação”, um de “Transferência de conhecimento” e uma outra em “Ligação à Região”. «A avaliação da UBI em 2017, comparativamente com os anos de 2015 e 2016, revela que a Universidade se encontra em média estável. Nota-se que existe algum progresso, com flutuações percentuais pequenas, mas, sobretudo, temos mantido a qualidade», explica Paulo Moniz. O vice-reitor para Área da Investigação destaca que “onde a UBI aparenta estar mais estável e com melhores classificações, de forma média, é no Ensino e Investigação, com um válido potencial de crescimento”. No campo de “Investigação”, refere que “há também estabilidade”, tal como nos restantes, onde existem alguns indicadores com nota de “Muito Bom”.

Este é o terceiro ano consecutivo em que a UBI participa nesta análise desenvolvida por um consórcio internacional, que integra o Centre for Higher Education (Alemanha), o Center for Higher Education Policy Studies, da University of Twente e o Centre for Science and Technology Studies, da Universidade de Leiden, ambas da Holanda.