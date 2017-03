Secção: 17º Aniversário

Opinião

Um compromisso com 17 anos

No longínquo mês de dezembro de 1999, uma dúzia de pessoas juntou-se no restaurante Sanzala, na zona do Outeiro de S. Miguel, para discutir o lançamento de um novo jornal regional. O projeto prometia marcar a diferença numa região com alguma tradição jornalística. A competência da equipa, o conjunto de ideias apresentado logo no primeiro encontro e a robustez financeira garantiam, à partida, algo essencial no jornalismo: qualidade e independência. E a expectativa confirmou-se: em 2001, O INTERIOR venceu o Prémio Gazeta – Imprensa Regional.

Entretanto passaram quase duas décadas e os tempos mudaram. Os jornais em papel perderam leitores, fecharam algumas das grandes empresas regionais que enchiam páginas de publicidade, mudaram os autarcas, mudaram os profissionais do jornal e, recentemente, até a verdade parece ter mudado, sendo substituída pela “pós-verdade”.

Mas O INTERIOR soube resistir às mudanças.

Quando as vendas dos jornais baixaram, O INTERIOR apostou no online e associou-se à rede Expresso, passando a ser distribuído juntamente com o semanário nacional de maior tiragem.

Quando alguns jornalistas saíram, muitos deles porque a visibilidade dada pelo jornal lhes permitiu outros voos, O INTERIOR procurou jovens recém-licenciados na UBI e no IPG.

Quando a publicidade das empresas diminuiu, O INTERIOR lançou novos produtos jornalísticos, organizou eventos e lançou OINTERIOR.TV.

Quando a publicidade institucional de algumas autarquias desapareceu por divergências de opinião, O INTERIOR fez a única coisa possível num Jornal sério: manteve-se fiel à verdade, reforçando a sua independência.

E isto leva-nos ao que não mudou nestes anos: o diretor do jornal.

Num estilo inconfundível, o Luís Batista-Martins tem na independência e na defesa da verdade as grandes bandeiras do jornal. Paga muitas vezes a sua frontalidade e desassombro com a ausência de publicidade de instituições dirigidas por quem não tolera a crítica. É um preço alto, mas tal como é referido no estatuto editorial, o INTERIOR não tem «dependências de qualquer ordem» e «é responsável perante os leitores, numa relação clara e independente».

Mas o Luís tem ainda outro grande mérito: o de ter transformado O INTERIOR num jornal de causas, recuperando uma velha tradição do jornalismo. E isso deve ser motivo de orgulho para a região.

É por isso que, contra ventos e marés, mas com a independência de sempre, O INTERIOR cumpre mais um aniversário: parabéns à equipa e aos leitores.

Por: João Canavilhas

* Vice-Reitor da Universidade da Beira Interior