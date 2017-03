Secção: Desporto

Futebol distrital

Fornos a um ponto do Sabugal antes de jogo decisivo

Tempo de leitura: 2 m

Com o campeonato distrital da Iª Divisão a caminhar para o fim, a perseguição ao líder Sabugal intensifica-se.

No domingo, os raianos marcaram passo em São Romão (6º classificado) com um empate (3-3) e permitiram a aproximação do Fornos de Algodres (2º), que venceu 2-1 na receção ao Trancoso (5º) e está agora a um ponto do primeiro lugar. Quando faltam disputar quatro jornadas, o Aguiar da Beira permanece na terceira posição, a quatro pontos do Sabugal, após empatar 1-1 no terreno do Vilanovenses (7º). No quarto lugar surge o Sp. Mêda, que também empatou em casa, mas a zero, com o Figueirense (8º). Na 22ª jornada o Estrela Almeida (10º) venceu o dérbi do concelho ao derrotar o lanterna vermelha Vilar Formoso por 1-0, que ainda está na luta pela manutenção e pode aproveitar qualquer deslize dos adversários diretos. No domingo, o Vila Cortês do Mondego (12º e penúltimo) perdeu 1-0 no Soito (9º), enquanto o Manteigas (11º) folgou.

O campeonato faz uma paragem este fim-de-semana e regressa a 9 de abril com um escaldante e decisivo Sabugal-Fornos de Algodres. Na 23ª jornada jogar-se-ão ainda o Aguiar Beira-Mêda, Figueirense-São Romão, Trancoso-Estrela Almeida, Manteigas-Soito e Vila Cortês Mondego-Vilanovenses. Folga o Vilar Formoso.

Foz Côa empata Vila Franca na IIª Divisão

Não houve golos no jogo grande da 15ª jornada do Distrital da IIª Divisão, com o líder Vila Franca das Naves a empatar em casa com o segundo Foz Côa.

Quem aproveitou este resultado foi o Guarda Unida, que venceu 3-2 na receção ao Paços da Serra (5º) e alcançou os fozcoenses na classificação. As duas equipas têm 26 pontos e estão a seis do primeiro, pelo que o campeonato está praticamente decidido quando ainda há nove pontos em jogo nas três derradeiras jornadas. Nas outras partidas, o Celoricense (4º) ganhou 5-1 em Pala (8º e penúltimo) e o Casal de Cinza (6º) venceu 2-1 em Freixo de Numão (7º), tendo folgado o lanterna vermelha ADC Castelos. Na antepenúltima jornada da prova, também agendada para 9 de abril, defrontam-se o Celoricense-Vila Franca das Naves, Paços da Serra-Pala, Casal Cinza-Guarda Unida e ADC Castelos-Freixo de Numão. Folgará o Foz Côa.