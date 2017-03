Secção: Sociedade

Entre abril e junho não vão faltar atividades na vila, com destaque para as Festas Concelho, este ano com seis dias de festa e concertos

Belmonte vai ser palco do Colóquio da Lusofonia

Expensive Soul atuam no arranque das festas do concelho

Avizinham-se meses com varias atividades em Belmonte. O Colóqio da Lusofonia, a Semana do Brasil, as Festas do Concelho e a Judaica, são quatro eventos que vão dinamizar a terra de Cabral nos próximos tempos.

Tudo começa de 6 e 9 de abril com os Colóqios da Lusofonia, que vão na 27ª edição e terão lugar em Belmonte pela primeira vez. O Prémio Nobel da Paz 1996, D. Ximenes Belo, é um dos nomes já confirmados num encontro que vai reunir, entre outras personalidades, vários autores açorianos, como Urbano Bettencourt e Eduíno de Jesus. “A Lusofonia e Língua”, “Açorianidades” e “Tradutologia” são os temas que vão estar em destaque nestes três dias, a par de apresentações literárias, sessões de poesia e recitais. No evento vão estar presentes 12 regiões e países e são esperados cerca de 70 participantes, segundo adiantou o autarca de Belmonte, em confrência de imprensa, na passada sexta-feira. A participação é gratuita e aberta ao público, uma prova de que «vale a pena vir a Belmonte», sublinhou António Dias Rocha, para quem este colóquio «trará eco para o concelho».

A dinamização da vila prossegue a 17 de abril, com a Semana do Brasil, que inclui jogos e gastronomia brasileira até dia 21, data em que se iniciam as Festas do Concelho, com seis dias de animação e concertos, orçamentados em 60 mil euros. A primeira noite fica a cargo de Expensive Soul, seguidos de Virigílio Faleiro, Marco Paulo (dia 22) e Nuno da Câmara Pereira, acompanhado da orquestra da escola de música local (dia 23). No dia 24 o palco será de Cuca Roseta e no dia 26 decorrem as habituais cerimónias alusivas ao Dia da Cidade. Antes disso, Belmonte será brindado à meia-noite de dia 25 com um espetáculo de fogo de artifício piromusical, «o maior que já tivemos», garante o presidente da Câmara.

A última atividade prevista é a “Judaica” - Mostra de Cinema e Cultura, que vai decorrer entre 5 de maio e 3 de junho. «A Judaica é um tema que nos diz muito, tendo em conta o nosso passado, além disso é uma inciativa com custos reduzidos para a autarquia e com provas dadas quanto ao sucesso, é por isso que continuam a apostar em Blemonte», salientou Dias Rocha. Durante este ciclo de cinema vão ser exibidos em Belmonte alguns filmes «em estreia absoluta» em Portugal. O “Violino de Joe”, que recebeu uma nomeação para os Óscares, e “A Guerra dos 90 minutos” são alguns das películas em cartaz. Com estas atividades, o autarca acredita que será possível «divulgar e promover ainda mais o concelho». Entretanto, o Museu Judaico deverá reabrir brevemente após obras de remodelação e modernização dos equipamentos. «É nosso desejo fazer a inauguração durante as Festas do Concelho, a 23 de abril, mas tudo depende da agenda de Marcelo Rebelo de Sousa», justificou Dias Rocha. Já o sistema de vídeo-conferência, desejado pelo autarca, poderá ser apresentado a 26 de abril e deverá ficar a funcionar nas instalações do Julgado de Paz mas para servir «também a escola, a própria Câmara e outro tipo de intervenções sem ser só para o tribunal».