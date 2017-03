Secção: Atualidade

Brexit, o início do fim de 44 anos de união

Tempo de leitura: 1 m

Está dado o pontapé de partida para o Brexit. Tim Barrow, representante do Reino Unido na União Europeia, já entregou a Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, a carta que formaliza o divórcio entre Londres e Bruxelas. Em primeiro plano nas negociações estarão os direitos dos cidadãos da UE residentes no Reino Unido e dos britânicos nos demais Estados-membros, a conta que Londres eventualmente terá de pagar antes de bater com a porta e um possível acordo de comércio livre entre ambos os lados. Com ou sem acordo com Bruxelas, o Reino Unido deixará a União Europeia até março de 2019, a não ser que os restantes 27 Estados-membros concordem, unanimemente, em ampliar o prazo das negociações.