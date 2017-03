Secção: Atualidade

Venda do Novo Banco poderá estar concluída até ao final desta semana

Tempo de leitura: 1 m

O primeiro-ministro, António Costa, revela que tem a expectativa de concluir a venda do Novo Banco até ao final da semana. Na passada sexta-feira, o ministro das Finanças, Mário Centeno, disse que as negociações para a venda do Novo Banco estão a evoluir a "bom ritmo", considerando que há "condições para o acordo", embora ainda não esteja fechado. Desde fevereiro que o Governo está a negociar a venda do Novo Banco em exclusivo com o fundo norte-americano Lone Star.