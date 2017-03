Secção: Atualidade

Novos Órgãos Sociais do Comité Paralímpico de Portugal tomaram hoje posse

Tomaram hoje posse, no Hotel D. Pedro Palace (Lisboa), os novos Órgãos Sociais do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) para o quadriénio 2017-2020. A cerimónia contou com a presença de Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação, João Paulo Rebelo, secretário de Estado da Juventude e Desporto, e Edite Estela, presidente da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto da Assembleia da República.

Na sua primeira intervenção enquanto presidente, José Lourenço, destacou o empenho e dedicação que a sua equipa vai colocar nas tarefas que tem pela frente, nomeadamente na negociação do Contrato-Programa para o Programa de Preparação Tóquio 2020 e na promoção do desporto para pessoas com deficiência a partir da base.