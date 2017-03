Secção: Atualidade

Incidente com armas de fogo junto ao parlamento britânico

Tempo de leitura: 1 m

A polícia abateu um homem que entrou nas instalações do parlamento britânico e há também relatos de que um carro atropelou pessoas na Ponte Westminster situada nas imediações.

Diversas testemunhas dizem que viram pessoas a receberem tratamento devido a ferimentos.Segundo a imprensa britânica, um homem esfaqueou um polícia na entrada para o Parlamento e depois tentou chegar à porta de entrada dos deputados, mas foi atingido a tiro por dois agentes à paisana antes de conseguir chegar ao local. Segundo este relato, os feridos a serem assistidos junto ao Parlamento serão o polícia e o atacante.

Ao que tudo indica o mesmo suspeito terá abalroado várias pessoas na ponte de Westminster antes de embater no gradeamento do edifício do Parlamento. Na ponte haverá, segundo um fotojornalista da Reuters, pelo menos uma dúzia de feridos.

A Polícia Metropolitana indicou que foi chamada ao local devido a um incidente com armas de fogo.

O Parlamento está fechado e os trabalhos foram suspensos. Os deputados têm de permanecer nos seus gabinetes e as visitas estão também impedidas de abandonar o edifício nesta altura.