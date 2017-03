Secção: Opinião

Bilhete Postal

Candidato-me eu

Soube que o PS da Guarda estava aflito com a falta de uma personalidade para fazer frente a Álvaro Amaro. Percebo que seja difícil engolir uma derrota e por isso o PS, que se dividia e se multiplicava em candidatos, agora reza por quem se levante. Vou eu, caros amigos! Rezem por mim.

Eu já concorri numa lista para a Federação do PS da Guarda. Perdi. Concorri a uma Câmara Municipal e também perdi! Tenho experiência! Conheci os tempos bons, o período das vacas gordas e do futebol à grande. Conheci as piscinas como ninguém. Conheci a podridão e os azedumes do hospital político. Eu estou preparado! Na Guarda pouca coisa me surpreende. Sou um contribuinte deste país, muito mais que um cidadão. Nas finanças sou cliente e por isso já paguei esta candidatura com o trabalho que desenvolvo. Não nasci aqui, filho de quem também andou fora e nasceu fora. Tenho o mundo que aqui falta. Sou uma aposta diferente! Se perder não fico a passar a noite a ouvir tristezas. Se ganhar, a Guarda leva uma cambalhota e desce o monte em direção ao mar.

Posso prometer tudo porque não espero ganhar! Vou cobrir algumas ruas para podermos passear nelas na invernia. Aqueço-as bem entre novembro e março. Abato as árvores todas da Guarda, não apenas no jardim. Ficamos seguros de que não caem no Inverno. Vendemos um clube da bola a um magnata russo. Pode ser o N10, nome apelativo como Shalke 04. O hospital fecha-se uma vez que o povo passa a vida a dizer mal dele. No seu lugar nascerá um estádio para o magnata russo levar o nome Guarda à Champions. O povo gosta é de bola! Na minha cidade fica proibida a delegação das Finanças e lutaremos por um estatuto de “offshore”. Eu quero uma zona franca no lugar mais alto.

O Teatro Municipal terá semanalmente concertos com gente que o enche. Toni, Linda de Susa, Marco, Emanuel, têm aqui sala garantida. Para mim, a cultura tem de se pagar. Na minha Guarda haverá lugares de prostituição em bons hotéis. O velho Hotel Turismo vai ser um bordel famoso além-fronteiras. Assim se chama gente à cidade e aumentam os serviços associados a esta atividade. O hospital volta em formato reduzido para a velha instalação da Misericórdia. Assistência gratuita às trabalhadoras do sexo. O cinema reabre associado à NOS. Se não quiserem, retiro essa empresa da Guarda. Expropriaremos todas as casas devolutas do centro histórico para criar habitação para jovens. Jovens que, preferencialmente, serão atletas, artistas ou empresários, o que sempre ajudará a cidade.

Este é o meu pequeno programa, preparem-se para a grande lista que sairá depois de ser conduzido em ombros. Claro que quero um salário igual ao do Mexia na EDP ou roubarei e corromper-me-ei até esse limite. Nunca mais! O Mexia é o meu ídolo. Amava o outro que a Universidade da Covilhã doutorou - o Zeinal Bava, mas esse está em desgraça e foi ganancioso. Eu prometo um teto de ganhos pessoais. Comigo todos saberão ao que vou! Viva o PS e viva a minha transparência e candidatura.

Por: Diogo Cabrita