Fafe, penúltimo classificado, esteve a ganhar no Santos Pinto, mas serranos conseguiram igualar marcador com um segundo tempo mais aguerrido

Sp. Covilhã empata há seis jornadas

Fafenses criaram muitas dificuldades aos covilhanenses no primeiro tempo

Há seis jornadas consecutivas que o Sp. Covilhã empata. Desde 19 de fevereiro, na 28ª jornada, que os serranos não ganham nem perdem, mas têm deixado escapar a vitória nos minutos finais em quatro partidas. Não foi o caso no último domingo, em que os comandados de Filipe Gouveia tiveram que correr atrás do prejuízo na receção ao Fafe em jogo da 33ª jornada.

A equipa nortenha, penúltima classificada, entrou no jogo a pressionar mais, frente a um Covilhã que revelou dificuldades em criar desequilíbrios. Aos 3’, Pedro Pereira pôs Igor Rodrigues à prova, mas os locais foram conseguindo equilibrar. Ponde criou perigo e, aos 23’, Chaby rematou forte de longe, mas o guardião do Fafe agarrou à segunda. Neste período o Fafe mostrou-se sempre compacto, enquanto a defensiva serrana concedeu algumas facilidades que permitiram aos visitantes chegar ao golo. Primeiro, Digas, no coração da área, atirou ao lado. Depois, aos 45’, o extremo isolou-se e Pedro Vilaça assinalou penálti por considerar que Igor Rodrigues derrubou Digas junto ao limite da área, numa decisão muito contestada pelas hostes covilhanenses. Na conversão do castigo máximo, Alan Júnior foi eficaz.

No segundo tempo os “leões da serra” procuraram reagir, mas foram dos fafenses as primeiras ocasiões protagonizadas por Landinho e Samu. Contudo, o Sp. Covilhã estava por cima e Ponde, num cruzamento-remate, fez a bola passar rente à barra, pouco depois foi Chaby a testar a atenção de Ricardo Fernandes. Aos 63’, num canto cobrado por Ponde, Mike desviou ao primeiro poste para Harramiz concretizar. Nesta fase, o ascendente era dos serranos, que estavam mais subidos no terreno e dificultavam a construção do jogo do Fafe. O Covilhã ainda teve algumas ocasiões para selar a vitória, mas não o conseguiu por falta de objetividade dos seus atacantes. Pior, aos 84’, os locais ficaram reduzidos a dez unidades após a expulsão de Marcílio, com os visitantes a pressionarem de novo. Só que a última ocasião de golo pertenceu aos anfitriões, quando, nos descontos, um livre de Chaby saiu a rasar a barra.