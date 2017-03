Secção: Região

Das 332 localidades inscritas no concurso, 159 localizam-se na região Centro e mais de 50 ficam na região

Seia lidera número de aldeias candidatas às “7 Maravilhas de Portugal”

A categoria “Aldeias Rurais” é aquela que conta com maior número de candidatas (99 aldeias)

Dez anos após a sua estreia, o concurso “7 Maravilhas” está de regresso e este ano com foco nas aldeias de Portugal. No distrito da Guarda foram vários os concelhos que colocaram as suas aldeias na corrida pelo título de maravilha, com destaque para Seia, que foi o município da região que tem a concurso mais candidatas (13 localidades).

Das sete regiões de Portugal, incluindo ilhas, a do Centro é aquela que apresenta o número mais elevado de aldeias inscritas (159), seguindo-se o Norte com 79. O Alentejo leva a concurso 37 aldeias, seguido dos Açores com 23 e o Algarve com 16. Nos últimos lugares temos a Madeira, que apresentou apenas 11 candidatas, e a região envolvente de Lisboa, com sete aldeias a concurso. Esta lista vai ser votada por um painel de 49 especialistas, entre os quais historiadores e peritos em conservação da natureza, sendo que daí resultarão 49 aldeias pré-finalistas que serão reveladas a 7 de abril, na Aldeia da Pena, em São Pedro do Sul. O concurso integra as categorias “Aldeias Rurais” (com 99 aldeias candidatas), “Aldeias Autênticas” (79), “Aldeias-Monumento” (78), “Aldeias Ribeirinhas” (60), “Aldeias em Áreas Protegidas” (63), “Aldeias Remotas” (44) e “Aldeias de Mar” (23).

Segundo a organização, «com as “7 Maravilhas de Portugal – Aldeias” queremos mostrar um Portugal que inspira. Um país que se renovou, que tem casos de sucesso, que tem gente que mudou de vida e que se afirma tendo por base os valores da proximidade, da simplicidade, da autenticidade, daquilo que é criado por pessoas e para pessoas». Entre as concorrentes estão 13 aldeias do concelho de Seia, são elas Alvoco da Serra (Ribeirinhas, Rurais, Remotas, Autênticas e Áreas Protegidas), Cabeça (Autênticas e Áreas Protegidas) e Fontão de Loriga (Autênticas). Continuando a viagem pela região, segue-se o Fundão com seis candidaturas, predominantemente à secção “Aldeias Rurais”. De seguida surge a Covilhã com as Penhas da Saúde, Aldeia de São Francisco e Trigais incluídas no leque de cinco aldeias candidatas. Os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo e Gouveia também estão bem representados, sendo que cada um levou a concurso quatro aldeias, entre as quais Barca d’Alva (Figueira) e Mangualde da Serra (Gouveia). Também Vila Nova de Foz Côa, inserida na zona Norte, leva a concurso quatro povoações: Arnozelo, Castelo Melhor, Murça do Douro e Numão.

Com três aldeias na corrida estão a Guarda, Almeida e Manteigas. Fernão-Joanes (“Aldeias Rurais”), Valhelhas (“Aldeias Ribeirinhas”) e Videmonte (“Aldeias Autênticas”) foram as aldeias que a sede do distrito elegeu para o concurso das “7 Maravilhas”. O concelho almeidense escolheu Castelo Bom, Almeida e Castelo Mendo, todas elas inseridas na categoria “Aldeias Monumento”. Já o Município de Manteigas vê-se representado por povoações como as Penhas Douradas (“Aldeias Remotas”), Sameiro e Vale de Amoreira (“Áreas Protegidas”).

O concelho de Mêda tem apenas duas aldeias a concurso – Alcarva e Ranhados -, ambas inseridas na categoria “Aldeias Rurais”. Similarmente, Fornos de Algodres vai a concurso com duas povoações, uma inserida na categoria “Aldeias Autênticas” (Algodres) e outra na secção “Aldeias Rurais” (Maceira). Linhares da Beira (“Aldeias Monumento”) e Prados (“Aldeias Rurais”), ambas pertencentes ao concelho de Celorico da Beira, e Malcata e Vilar Maior, do concelho do Sabugal, poderão também vir a ser maravilhas de Portugal. Finalmente, Sortelha, uma das aldeias mais emblemáticas da região, concorre nas categorias “Aldeias Monumento” e “Aldeias Autênticas”. Também Trancoso faz parte desta listagem e concorre com a aldeia Moreira de Rei, na categoria “Aldeias Monumento”.

A eleição das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias é um projeto de caráter privado, organizado pela sociedade EIPWU, Lda. As sete vencedoras serão conhecidas a 3 de setembro, numa gala transmitida pela RTP, sendo que até lá a votação é feita telefonicamente pelo público.