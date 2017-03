Secção: Sociedade

Governo

Instalações da PSP e GNR vão ser intervencionadas

Tempo de leitura: 1 m

A secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, visitou na passada sexta-feira alguns dos postos da GNR do concelho de Belmonte e Covilhã, onde também conheceu a esquadra local da PSP, com o objetivo de perceber as principais carências dos edifícios.

O Governo prevê gastar nos próximos anos 106 milhões de euros em infraestruturas policiais, mas por decidir estão ainda as intervenções que serão feitas e o montante destinado a cada distrito. A O INTERIOR Isabel Oneto disse que «ainda estamos a analisar cada uma das situações». Por agora sabe-se apenas que os quartéis da GNR da Guarda e de Seia vão ser alvo de obras de melhoramentos. Estas instalações são mesmo consideradas prioritárias, mas no distrito vão ser ainda intervencionados os postos da GNR em Figueira de Castelo Rodrigo, Vilar Formoso (Almeida) e Vila Nova de Tazém (Gouveia). Também o edifício do Comando Distrital da PSP da Guarda deverá ser intervencionado. Ainda na região, o quartel da GNR do Fundão é outra obra considerada prioritária pela tutela, encontrando-se no segundo nível de prioridade os postos de Alpedrinha e Silvares, ambos no Fundão, e Paúl e Tortosendo, na Covilhã.

Durante a visita da governante ao concelho da Covilhã, o presidente da Câmara Vítor Pereira aproveitou ainda para lembrar que, a par dos postos já referidos, também a GNR de Unhais da Serra necessita de «intervenção urgente, para que se acabe com uma situação pouco dignificantes para o Estado Português».