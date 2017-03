Secção: Em Foco

Guarda

Obras nos Paços do Concelho podem chegar a tribunal

Um grupo de cidadãos está a preparar-se para recorrer à justiça para travar as obras em curso nos antigos Paços do Concelho da Guarda, na Praça Velha.

O edifício está classificado como imóvel de interesse público e é monumento nacional desde 1943 e, ao que O INTERIOR apurou, em causa está a remoção do gradeamento existente para que o rés-do-chão possa ser fechado com caixilharia e vidro. Este gradeamento já existia naquele espaço ainda antes da classificação. No projecto consta ainda a remoção de uma parede original, o que também está a gerar algum descontentamento. A O INTERIOR, o arquiteto Nuno Martins, autor do projeto de reabilitação do edifício no final da década de 90 do século passado, disse que considera o actual projeto «vergonhoso». Também Joaquim Carreira, na última reunião do executivo, acusou a autarquia de não cumprir o regulamento do centro histórico ao permitir que a remodelação dos antigos Paços do Concelho, que vai acolher a futura sede da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, inclua o uso de materiais, como o alumínio e o PVC, proibidos.

«É uma irresponsabilidade a Câmara da Guarda ter permitido que o projeto fosse a concurso público quando muita gente no centro histórico se viu impedido de ter acesso à licença de utilização ou à conclusão do licenciamento da sua obra por pormenores como estes», sustentou o vereador do PS. Na resposta, o presidente do município garantiu que a Câmara está a cumprir o regulamento e os pareceres técnicos. «Respeitamos as regras e os regulamentos», sustentou Álvaro Amaro, sublinhando que a autarquia está «preocupada em recuperar e em dar dignidade a uma casa que já foi Câmara Municipal para ser a sede da CIM e solar dos saberes».