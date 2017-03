Secção: Atualidade

Casas do Côro em destaque no stand do Turismo de Portugal na BTL

Tempo de leitura: 0 m

O Turismo de Portugal, presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), escolheu para o maior painel do seu stand uma imagem da Eco-Suite das Casas do Côro (Marialva, Mêda), um empreendimento do empresário Paulo Romão.