Secção: Atualidade

“Universo UBI” divulgado na Qualifica

Tempo de leitura: 1 m

A Universidade da Beira Interior (UBI) participa novamente na Qualifica, feira de juventude, emprego, formação e educação, que decorre na Exponor até domingo. O certame reúne no espaço de exposições da cidade do Porto um vasto conjunto de ofertas formativas e conta com uma equipa da UBI – de colaboradores e estudantes – para mostrar aos visitantes o “universo” UBI.

Quem passa pelo stand da Universidade da Beira Interior fica a conhecer os cursos, a oferta desportiva e cultural, além dos apoios sociais existentes. Terá ainda a oportunidade de contactar com os alunos que se associam a esta presença da UBI na zona norte do país.

Além da Encantatuna, que irá atuar num dos dias da Qualifica, os representantes dos núcleos de estudantes vão explicar aspetos específicos dos seus cursos e exemplificar com atividades específicas da sua área de formação. São disso exemplo os trabalhos com a impressora 3D, a divulgação de desportos de inverno/aventura, as exposições de maquetes, a exibição de material de simulação de voo, as experiências no âmbito da Bioquímica e da Biotecnologia, a possibilidade de deixar uma marca no painel de Arquitetura ou experimentar fazer Torres de Esparguete.

A presença na Qualifica antecede a ida à Futurália, que vai decorrer em Lisboa, no final deste mês e início de abril, e é uma atividade paralela às presenças regulares em escolas secundárias de todo o País, entre outras ações de promoção da UBI.