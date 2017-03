Secção: Atualidade

Consumidores estão mais poupados e otimistas

Revela do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM) sobre os hábitos de consumo dos portugueses nos últimos 12 meses.

Tempo de leitura: 1 m

Os consumidores portugueses estão mais otimistas com o futuro. A conclusão é de um estudo desenvolvido pelo Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM), sobre os hábitos de consumo dos portugueses nos últimos 12 meses.

Em Portugal, 68 por cento dos consumidores que responderam aos inquéritos do IPAM acreditam que o seu poder de compra vai aumentar, 63 por cento mostram mais confiança em relação ao futuro, 50 por cento perspetivam uma melhoria da situação económica e 41 por cento dos consumidores acreditam que devem manter o mesmo nível.

A análise do IPAM comparou o comportamento do consumidor em 2015 e 2016 com os piores anos da crise económica. Verificou-se uma grande alteração alteração do comportamento dos consumidores, que acreditam num futuro melhor.

Fazer refeições fora de casa foi dos hábitos que os portugueses mais alteraram. Nos últimos anos os portugueses comeram cada vez menos em restaurantes. Mas as despesas com alimentação em casa mantiveram-se estáveis.

No que diz respeito à compra de produtos alimentares, os consumidores priorizam o preço, assim como na hora de comprar roupa, sapatos e brinquedos. No caso dos bens duráveis (equipamentos eletrónicos, eletrodomésticos,…), apesar de o argumento financeiro ter muito peso, os portugueses preocupam-se principalmente com a qualidade dos produtos.