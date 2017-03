Secção: Desporto

Serranos voltaram a deixar escapar a vitória no final do jogo e quando estavam em superioridade numérica

Vit. Guimarães B empata Sp. Covilhã no Santos Pinto

Harramiz, que acertou no poste, foi um dos serranos em destaque

O Sp. Covilhã voltou a deixar escapar a vitória no final do jogo, desta vez na receção ao Vit. Guimarães B no Santos Pinto em jogo da 31ª jornada da IIª Liga.

No sábado, as duas equipas que contam os mesmos 41 pontos na classificação protagonizaram uma primeira parte equilibrada. Contudo, as melhores ocasiões de golo pertenceram os locais, a primeira das quais logo aos 9’, quando Erivelto, de livre, atirou por cima da trave. Já aos 25’ foi Harramiz que acertou na trave da baliza vimaranense e pouco depois rematou perto do poste. Como quem não marca sofre, os visitantes inauguraram o marcador aos 39’, com Denis Duarte a converter um penálti que castigou uma falta de Zé Pedro sobre Vigário. Mas cinco minutos depois foi o lateral visitante que esteve na origem do penálti que deu o empate aos serranos empatar. O árbitro considerou que Vigário empurrou Medarious e assinalou o castigo máximo, convertido por Erivelto.

Os vitorianos surgiram mais acutilantes no segundo tempo, mas foram os covilhanenses os primeiros a criar perigo, com Chaby a obrigou Miguel Oliveira a defesa difícil. De seguida, Igor Rodrigues segurou um remate de Tyler Boyd. Aos 71’, Chaby voltou a tentar surpreender o guardião forasteiro e, dois minutos depois, o médio fez o segundo golo dos locais num livre junto à linha, de ângulo difícil. Em desvantagem, o Guimarães B ficou pior com a expulsão de Domingo, por entrada dura sobre Diarra. No entanto, apesar da inferioridade numérica, os nortenhos conseguiram empatar a partida aos 83’ graças a um pontapé acrobático de Haman, assistido por Tyler Boyd.