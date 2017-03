Secção: Sociedade

Câmara da Guarda foi obrigada a adaptar projeto e vai lançar novo concurso público, mas os trabalhos já não avançam neste mandato

Requalificação da rotunda da locomotiva sem concorrentes

Autarquia vai iniciar reabilitação da Rua do Comércio, orçada em 114 mil euros, mais IVA

A requalificação da rotunda que liga a Avenida de São Miguel à Avenida da Estação, junto ao Parque Urbano do Rio Diz, na Guarda, e que incluía a instalação de uma antiga locomotiva da CP, já não vai concretizar-se neste mandato.

O primeiro concurso público, com um preço-base de 438 mil euros, mais IVA, aberto pela autarquia ficou deserto e obrigou à «readaptação do projeto», adiantou Álvaro Amaro aos jornalistas no final da reunião de Câmara da passada segunda-feira. Segundo o presidente, com este contratempo a remodelação «já não será feita este ano», tendo sido deliberado por maioria, com os votos contra dos dois vereadores do PS, abrir novo concurso público. «Continuamos a achar um despropósito gastar 366 mil euros, mais IVA, nesta intervenção», afirmou Joaquim Carreira. Nesta sessão, o executivo aprovou, também por maioria, com a abstenção dos socialistas, a adjudicação da reabilitação da Rua do Comércio por 114 mil euros, mais IVA. Os trabalhos vão consistir na colocação de iluminação, mobiliário urbano e floreiras. «A Rua do Comércio não precisa desta intervenção», declarou o vereador socialista, recordando que o projeto resume-se agora à instalação de «um teto de luz e pouco mais».

Já para Álvaro Amaro, o objetivo desta obra é tornar a Rua do Comércio «ainda mais atrativa», estimando que os trabalhos se iniciem «dentro de 20 a 30 dias para estarem concluídos a 30 de junho». Antes da ordem do dia, Joaquim Carreira acusou a autarquia de não cumprir o regulamento do centro histórico ao permitir que a remodelação do edifício dos antigos Paços do Concelho, que vai acolher a futura sede da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, inclua o uso de materiais, como o alumínio e o PVC, proibidos. «É uma irresponsabilidade a Câmara da Guarda ter permitido que o projeto fosse a concurso público quando muita gente no centro histórico se viu impedido de ter acesso à licença de utilização ou à conclusão do licenciamento da sua obra por pormenores como estes», sustentou o vereador do PS.

Na resposta, o presidente do município garantiu que a Câmara está a cumprir o regulamento e os pareceres técnicos. «Respeitamos as regras e os regulamentos», sustentou Álvaro Amaro, sublinhando que a autarquia está «preocupada em recuperar e em dar dignidade a uma casa que já foi Câmara Municipal para ser a sede da CIM e solar dos saberes».