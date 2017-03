Secção: Sociedade

Guarda

Eleitos representantes do distrito no Parlamento dos Jovens

Francisco Robalo e Rita Santos (Secundária Afonso de Albuquerque, Guarda), Sara Torres e Afonso Figueiredo (Secundária Gonçalo Anes Bandarra, Trancoso), Matilde Freitas e José Sequeira (Secundária de Gouveia) vão representar o círculo da Guarda na sessão nacional do Parlamento dos Jovens, que terá lugar na Assembleia da República a 8 e 9 de maio.

A eleição aconteceu na semana passada, numa sessão distrital que contou com a participação de 36 deputados efetivos e 12 suplentes, em representação de 12 estabelecimentos de ensino. A Escola Básica e Secundária da Mêda e a Escola Básica nº 2 de Manteigas foram eleitas como suplentes, enquanto o porta-voz do círculo eleitoral é Francisco Robalo, da Secundária Afonso de Albuquerque. Os parlamentares do círculo da Guarda aprovaram ainda três recomendações à Assembleia da República, uma das quais propõe que nas autárquicas concorram apenas listas de candidatos à Assembleia Municipal. O presidente da Câmara será «o cidadão que encabece a lista mais votada e poderá escolher um executivo municipal da sua confiança». Os jovens deputados da Guarda sugerem ainda a obrigatoriedade do Braille nos boletins de voto, bem como a transferência «total ou parcial» do IRC de PME’s em benefício da autarquia. A formação de regiões administrativas, tendo por base as NUTS II, é outra das propostas aprovadas na Guarda.

O programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República, em parceria com o IPDJ, dirigida aos jovens dos 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. No distrito da Guarda envolveu em todas as suas fases 12 escolas, 311 alunos, 1.784 eleitores inscritos, 832 votantes, 22 listas e 43 turmas.