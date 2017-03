Secção: Atualidade

Conferência internacional de cibersegurança no IPG

Está a decorrer no Instituto Politécnico da Guarda (IPG) uma conferência internacional de cibersegurança.

A sessão conta com a participação de Carvalho Rodrigues, “pai” do primeiro satélite português, Suleyman Anil (especialista da NATO), Pedro Veiga (coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança), Carlos Friaças (responsável pelo CERT na Fundação para a Computação Científica Nacional), Carlos Rodolfo (presidente da Assembleia Geral da AFCEA), Bruno Mourão (Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa) e José Carlos Fonseca (IPG).

De acordo com o Politécnico, o objetivo desta conferência é debater e promover «o conhecimento sobre a cibersegurança, uma vez que diariamente surgem novos ataques que podem comprometer a segurança de redes e sistemas. Neste sentido, urge que tanto organizações públicas e privadas, como utilizadores individuais, consigam identificar e proteger-se de forma eficaz destas ameaças».