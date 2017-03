Secção: Atualidade

CDS apresenta candidatura à Câmara da Covilhã



Adolfo Mesquita Nunes, candidato do CDS-PP à Câmara da Covilhã ,apresentou hoje, na presença da presidente do partido, a candidatura às próximas autárquicas.. O momento foi ainda marcado com a abertura da sede de campanha, tornando-se o primeiro partido a fazê-lo no concelho.

O centrista avançou ainda com o nome que vai candidatar à Assembleia Municipal, Assunção Vaz Patto.

