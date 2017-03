Secção: Atualidade

Maria Luís Albuquerque no IPG

No âmbito da 13ª edição das Jornadas de Contabilidade, que estão a decorrer na auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), a ex- Ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque, visitou as instalações e é a oradora do painel "Desafio das Finanças Públicas" (a decorrer).

A sessão de encerramento do evento, organizado pelo Núcleo de Contabilidade do IPG, está agendada para as 16h30, que culminará com um porto de honra às 17 horas.