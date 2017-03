Secção: Desporto

Orientação

Thierry Gueorgiou e Maren Haverstad vencem em Aguiar da Beira

Tempo de leitura: 1 m

O francês Thierry Gueorgiou e a norueguesa Maren Jansson Haverstad foram os grandes vencedores do Aguiar da Beira O’Meeting 2017, que decorreu no fim-de-semana numa organização do Clube Ori-Estarreja em parceria com o município local.

Durante três dias a vila acolheu mais de 800 participantes, oriundos de 21 países, que enfrentaram os melhores percursos a nível nacional, com elevada exigência técnica, e os quarto melhores a nível mundial, de acordo com a organização. A competição pontuou para a Taça de Portugal de Orientação Pedestre e incluiu uma prova de distância média e um sprint no primeiro dia, ambas pontuáveis para o ranking mundial da Federação Internacional de Orientação. No último dia os participantes tiveram pela frente uma prova de distância longa. O português Luis Barreiro (NADA) foi o melhor classificado da elite masculina, terminando na 42ª posição, enquanto Filipa Rodrigues (Associação dos Deficientes das Forças Armadas, Évora) foi a melhor lusa na elite feminina com um 10º lugar. Por equipas, a vitória foi para o Clube de Orientação do Centro (Leiria), seguido da Associação dos Deficientes das Forças Armadas (Évora) e do Grupo Desportivo 4 Caminhos (Matosinhos). A entrega dos prémios contou com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.