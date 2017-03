Secção: Desporto

Jogo com o Famalicão teve 12 cartões amarelos, um vermelho e uma fase muito tensa no final após a expulsão de um serrano

Sp. Covilhã concede empate nos descontos

Erivelto voltou a marcar e já leva quatro golos desde janeiro

O Sp. Covilhã desceu um lugar, para décimo, após empatar 2-2 em Famalicão, no domingo, na 30ª jornada da IIª Liga. Os serranos deixaram fugir a vitória nos descontos na recarga de uma grande penalidade.

Num jogo em que o árbitro mostrou 12 cartões amarelos e um vermelho, a fase mais tensa foi mesmo a final, já os visitantes estavam reduzidos a dez jogadores por expulsão de Mike. E, após o apito final, foi notória a tensão a caminho do túnel com encontrões e troca de palavras. O Famalicão mostrou mais garra desde início, e Carlão podia ter marcado por duas vezes (10’ e 17’) mas foi traído por um disparate do central Vilaça, que facilitou no atraso para Victor Braga sem ver que Harramiz perseguia a bola e rematou rasteiro e certeiro aos 19’ para abrir o ativo. Em desvantagem, os minhotos encostaram o Covilhã à defesa, registando-se duas oportunidades para cada lado antes do intervalo. Aos 37’, o guardião local travou um remate de Chaby e, dois minutos depois, Mendes atirou para defesa atenta de Igor Rodrigues.

Os famalicenses surgiram mais ambiciosos no segundo tempo e com um segundo ponta de lança para sufocar a defensiva do Sp. Covilhã, que passou a jogar com três centrais graças à entrada de Zarabi. Aos 68’, Tozé Marreco, após um livre que era quase meio golo de Gevaro, empatou a partida, mas a festa caseira durou pouco porque segundos depois Erivelto colocou de novo a turma de Filipe Gouveia na frente ao concluir um passe de Diarra. O poste também negou o golo ao Famalicão, primeiro quando Mendes rematou cruzado (73’) e depois num cabeceamento de Carlão (90’), mas cinco minutos depois de esgotado o tempo regulamentar Mendes sofreu falta de Zarabi na área.

Na conversão do penálti foi outra vez o poste a negar o golo, mas Mércio apareceu enquadrado com a baliza e fuzilou-a na recarga conseguindo o 2-2 final.